Сі Цзіньпін зустрівся з керівництвом ЄС на саміті в Китаї. Обговорюватимуть війну в Україні та торгівлю

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Євроради Шарль Мішель і верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель приїхали на перший за чотири роки саміт Європейського Союзу і Китаю, щоб обговорити з президентом Сі Цзіньпіном широкий спектр проблем — від торгового дисбалансу до війни росії проти України.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Урсула фон дер Ляєн у своєму вступному слові наголосила, що ЄС і Китаю варто вирішити свої розбіжності. Вона сказала, що їхні інтереси збігаються лише іноді — у питаннях штучного інтелекту і змін клімату.

Президентка Єврокомісії представила список ключових економічних претензій, які, за її словами, необхідно обговорювати, щоб налагодити відносини, пише CNN. Тим часом Пекін намагається зміцнити звʼязки зі своїми торговими партнерами, зокрема з іноземними компаніями, оскільки він бореться зі зростаючими економічними проблемами всередині держави.

Сі Цзіньпін заявив про саміт як про «можливість підштовхнути відносини між Китаєм і ЄС на новий рівень».

«Китай зараз має сильний стимул для подальшого покращення відносин з європейськими країнами», — сказав він.

Пріоритетом для китайських лідерів є стабілізація внутрішньої економіки, і Пекін бачить, що ЄС потенційно відіграє важливу роль.

Проте серйозних проривів у покращенні відносин Китаю і ЄС не очікують. Сторони мають розбіжності в багатьох питаннях, зокрема й щодо війни росії проти України, яку Китай за два роки навіть не засудив.