Google запустив нову ШІ-модель Gemini та інтегрував її у чат-бот Bard

Чат-бот Bard отримав найбільше оновлення за весь час завдяки новій моделі штучного інтелекту від Google — Gemini. Компанія каже, що це її найпотужніша модель.

Про це йдеться у пресрелізі від Google.

Gemini може працювати будь-де — від центрів обробки даних до смартфонів.

Перед презентацією ШІ-моделі Gemini Pro компанія протестувала її низкою галузевих стандартних тестів. У пресрезлізі пишуть, що в шести із восьми тестів Gemini Pro перевершила GPT-3.5.

Наразі можна спробувати Bard із Gemini Pro для отримання текстових підказок. Пізніше зʼявляться й інші можливості. Спочатку чат-бот з новою моделлю штучного інтелекту буде доступний англійською мовою.

На початку 2024 року Google представить Bard Advanced, який надасть користувачам доступ до найбільш досконалих моделей та можливостей, починаючи з Gemini Ultra — найбільшої і найпотужнішої моделі, яка створена для надскладних завдань і швидкого розуміння та реагування на різні типи інформації, зокрема тексти, зображення, аудіо, відео та коди.

Загалом Gemini оптимізована для трьох різних варіантів — Ultra, Pro та Nano.