Генштаб: За добу росія втратила 1 120 окупантів і 18 танків

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російським військом відбулося 91 бойове зіткнення. За цей час росія втратила 1 120 окупантів, 18 танків і 21 артилерійську систему.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку українські військові відбили атаки ворога в районі Синьківки Харківської області, а на Лиманському — у районах Тернів, Веселого та Роздолівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку оборонці відбилися в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України штурумють південніше Бахмуту.

На Авдіївському напрямку українські захисники стримують росіян, які намагаються оточити Авдіївку. Українські підрозділи відбили 34 атаки в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького і Первомайського на Донеччині.

На Марʼїнському напрямку бійці стримують окупантів у районах Красногорівки, Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області, а на Шахтарському відбили атаку північніше Новодонецького.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили шість атак ворога в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області.