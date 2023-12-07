Сили ППО збили 15 дронів Shahed. Є влучання і загиблий на Одещині

У ніч проти 7 грудня росіяни атакували Україну безпілотниками Shahed з мису Чауда (Крим). Сили ППО збили 15 ударних дронів із 18.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

До знищення російських дронів залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Основними напрямками удару були Хмельниччина й Одещина.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, упродовж майже двох годин окупанти атакували Ізмаїльський район. Вони націлилися на припортову інфраструктуру Подунавʼя. Є пошкодження складського приміщення, елеватора та вантажівки. Водій однієї з фур загинув.

На місці сталася пожежа, яку ліквідували співробітники ДСНС.