У Києві засяяла головна ялинка країни

У День святого Миколая, 6 грудня, у Києві офіційно відкрили головну ялинку країни. Її встановили на Софійській площі.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Ялинка, як і минулого року, — штучна, заввишки 12 метрів. Тема локації — «Хоробрі серця» — присвячена нашим захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець, а на верхівці розмістили Герб України.

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Поруч з ялинкою організували фотозону у вигляді серця, яка теж присвячена українським оборонцям. За донат кожен відвідувач може забрати з собою одну прикрасу на згадку. Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не буде, а ялинку приберуть до 10 січня 2024 року.