У Голлівуді профспілка акторів уклала новий контракт з кіностудіями

У США профспілка SAG-AFTRA, що представляє голлівудських акторів, затвердила новий колективний договір.

Про це повідомило Variety.

За прийняття нового контракту висловилися 78% членів профспілки, проти — 22%. Явка склала 38%. Раніше цього року профспілка страйкувала 118 днів, поки не досягла попередньої угоди з голлівудськими студіями.

«Це золотий вік для SAG-AFTRA, і наш союз ніколи не був сильнішим», — заявила президент профспілки Френ Дрешер після остаточного затвердження контракту.

Домовилися, зокрема, про:

збільшення мінімальних ставок на 7% у перший рік дії контракту та залишковий бонус у розмірі $40 мільйонів для акторів у потокових шоу;

75% бонусу для акторів, які зʼявляться в найбільш популярних шоу, створених для стримінгових платформ. Ще 25% — або приблизно $10 мільйонів за перший рік — підуть у Фонд розподілу бонусів за успіх, який розподілятиме гроші серед акторів інших стримінгових шоу;

захист акторів від використання штучного інтелекту. Згідно з угодою, актори повинні дати згоду на реплікацію, а використання ШІ має бути викладено в «достатньо конкретних» рамках.

Крім того, в угоді є правила щодо самозаписних прослуховувань, онлайн-платформ для кастингу, а також зачіски та макіяжу для різних акторів.