Сценаристи уклали угоди з Голлівудом — актори продовжують страйк

Профспілка сценаристів Голлівуду уклала попередню трудову угоду з великими студіями. Очікується, що це завершить їхні страйки.

Про це пише Reuters.

Трирічний контракт ще має схвалити керівництво Гільдії сценаристів Америки (WGA), а також члени профспілки, перш ніж він набуде чинності. Гільдія представляє 11 500 кіно- та телевізійних сценаристів і вважає угоду вигідною.

Однак навіть якщо угоду ратифікують, це не поверне Голлівуд до нормального життя, бо профспілка акторів SAG-AFTRA продовжує страйкувати. Ця Гільдія представляє інтереси 160 000 кіно- і телеакторів, каскадерів та інших. SAG-AFTRA закликала гендиректорів студій «повернутися до столу переговорів і укласти справедливу угоду, на яку заслуговують наші члени».