Сценаристи уклали угоди з Голлівудом — актори продовжують страйк

Профспілка сценаристів Голлівуду уклала попередню трудову угоду з великими студіями. Очікується, що це завершить їхні страйки.
Про це пише Reuters.
Трирічний контракт ще має схвалити керівництво Гільдії сценаристів Америки (WGA), а також члени профспілки, перш ніж він набуде чинності. Гільдія представляє 11 500 кіно- та телевізійних сценаристів і вважає угоду вигідною.
Однак навіть якщо угоду ратифікують, це не поверне Голлівуд до нормального життя, бо профспілка акторів SAG-AFTRA продовжує страйкувати. Ця Гільдія представляє інтереси 160 000 кіно- і телеакторів, каскадерів та інших. SAG-AFTRA закликала гендиректорів студій «повернутися до столу переговорів і укласти справедливу угоду, на яку заслуговують наші члени».
- У США актори оголосили страйк у середині липня після невдалих переговорів між профспілкою Гільдії кіноакторів і великими кіностудіями, тоді як американські сценаристи страйкували ще з травня. Голлівуд уперше за понад 60 років зазнав подвійного страйку, який паралізував багато кіно- і серіальних проєктів. Профспілки вимагають підвищення гонорарів від студій і стримінг-провайдерів, таких як Disney, Paramount і Netflix, а також гарантій щодо майбутнього використання штучного інтелекту.
- Через страйк перенесли церемонію вручення премії «Еммі-2023» на чотири місяці — з вересня на 15 січня 2024 року.