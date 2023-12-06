Uklon запускає курʼєрську доставку — спершу для бізнес-клієнтів, а потім для всіх

Uklon запускає запускає послугу курʼєрської доставки Uklon Delivery для бізнес-клієнтів. Спершу сервіс працюватиме в Києві, а потім пошириться на всю країну і всіх клієнтів.

Про це йдеться у пресрелзі компанії.

Наразі функціонал Uklon Delivery доступний лише для В2В користувачів. Згодом доставка курʼєрами стане доступною для користувачів пасажирського застосунку Uklon.

Курʼєри Uklon Delivery зможуть доставляти їжу, продукти, документи, дрібну техніку та інші товари від партнерів, за умови, що вага не перевищуватиме 10 кг.

Замовлення доставлятимуть протягом години з моменту оформлення та прийняття заявки. Усі курʼєри матимуть брендовані термосумки та мототранспорт.

«Ми підключаємо перших партнерів — за результатами співпраці та за відгуками наших клієнтів розвиватимемо функціонал курʼєрської доставки вже для всіх користувачів сервісу Uklon», — зазначив Head of Uklon Delivery Олександр Білоусов.

Спершу Uklon запустить кур’єрську доставку в Києві, далі планує розширити географію сервісу.