Сили оборони минулої доби ліквідували 1 270 окупантів. Яка ситуація за напрямками

Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Золотої Ниви та Вербового.

За даними Генштабу, минулої доби на фронті сталося 97 бойових зіткнень.

У напрямку Купʼянська оборонці відбили вісім атак у районах Синьківки та Новоселівського. Біля Кремінної українські воїни відбили 26 атак у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки, Тернів, Спірного, Веселого та Роздолівки.

Під Бахмутом ЗСУ відбили 10 штурмів у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки, продовжують атакувати на південному фланзі.

Крім того, росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 25 атак у районах Новобахмутівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Невдалими були й 18 атак ворога в районах Красногорівки, Марʼїнки, Побєди та Новомихайлівки, безуспішним був штурм поблизу Золотої Ниви. На Запоріжжі відбиті всі атаки в районі Вербового. У напрямку Мелітополя тривають активні дії для виснаження армії рф, а на лівому березі Дніпра на Херсонщині українські підрозділи утримують плацдарм, ведуть контрбатарейну боротьбу і знищують тили супротивника.

Сили оборони від 24 лютого 2022 року до 6 грудня 2023 року ліквідували приблизно 335 110 російських військових, зокрема 1 270 за останню добу.