Лесю Українку та Вільяма Шекспіра «оживили» за допомогою штучного інтелекту. Вони пограли у словесні асоціації

Український інститут та українська компанія Reface випустили відео, в якому драматург Вільям Шекспір і письменниця Леся Українка грають в асоціації — письменників «оживили» за допомогою штучного інтелекту.
Команда Reface застосувала власну модель глибокого навчання ШІ та технології з оживлення облич, щоб правдиво відтворити зовнішність Лесі Українки та Вільяма Шекспіра у відеорозмові.
Українська письменниця Леся Українка жила трьома століттями пізніше від Шекспіра, але завжди захоплювалася ним і перекладала його твори українською. Уявний діалог уособлює розмову між різними епохами та двома різними країнами, а відео проводить паралель між сьогоднішніми Україною та Великою Британією.
- Голос французької співачки Едіт Піаф відтворять за допомогою штучного інтелекту, щоб озвучити біографічний фільм про неї. У фільмі використають анімацію, щоб осучаснити погляд на життя Едіт Піаф, а також кадри з виступів, відеозаписів, інтервʼю та оригінальні виступи французької співачки. Водночас компанія не повідомляє, чи застосують штучний інтелект для створення нової музики.