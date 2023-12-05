Лесю Українку та Вільяма Шекспіра «оживили» за допомогою штучного інтелекту. Вони пограли у словесні асоціації

Український інститут та українська компанія Reface випустили відео, в якому драматург Вільям Шекспір і письменниця Леся Українка грають в асоціації — письменників «оживили» за допомогою штучного інтелекту.

Команда Reface застосувала власну модель глибокого навчання ШІ та технології з оживлення облич, щоб правдиво відтворити зовнішність Лесі Українки та Вільяма Шекспіра у відеорозмові.

Українська письменниця Леся Українка жила трьома століттями пізніше від Шекспіра, але завжди захоплювалася ним і перекладала його твори українською. Уявний діалог уособлює розмову між різними епохами та двома різними країнами, а відео проводить паралель між сьогоднішніми Україною та Великою Британією.