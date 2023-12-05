Росіяни обстріляли Херсон. Дві людини загинули

Російське військо вранці 5 грудня завдало удару по Херсону. Попередньо, дві людини загинули.
Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.
Він додав, що ще одна людина поранена. Пізніше начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що також був травмований під час чергового обстрілу центральної частини міста — його госпіталізували.
Також росіяни влучили в медзаклад. Двоє лікарів дістали легких поранень. Їм допомогти на місці.
Армія рф від ранку обстрілювала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега, вибухи лунали з 09:00.
За минулу добу росіяни обстріляли Херсонську міську територіальну громаду 22 рази, використавши 77 снарядів. Тоді загинув один чоловік, четверо людей зазнали поранень.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону.