Сили оборони минулої доби ліквідували 1 030 окупантів. Яка ситуація за напрямками

Сили оборони минулої доби відбили російські атаки на шістьох напрямках, найбільше на Авдіївському — 18. Загалом упродовж доби було 73 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку українські захисники відбили 10 атак окупантів у районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак загарбників у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 11 атак росіян у районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати окупантів, що не полишають спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 18 атак загарбника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Сєверного Донецької області.

На Марʼїнському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян у районах Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області, де Сили оборони відбили 18 атак. На Шахтарському напрямку окупанти не штурмували.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили всі атаки загарбників, котрі намагалися відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку Сили оборони утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Сили оборони від 24 лютого 2022 року до 5 грудня 2023 року ліквідували приблизно 333 840 російських військових, зокрема 1 030 за останню добу.