Британський криголам «Сер Девід Аттенборо» випадково зустрів найбільший у світі айсберг

Королівське дослідницьке судно Великої Британії «Сер Девід Аттенборо» випадково зустрів найбільший у світі айсберг A23a.

Про це повідомляє BBC.

Корабель прямував до острова Сігні, коли A23a опинився на його шляху. Це сталося на північний схід від острова Джойнвіль, на краю Антарктичного півострова.

«Аттенборо» зібрав проби води навколо A23a. Навіть рухаючись зі швидкістю 10 вузлів (19 км/год), судну знадобилося кілька годин, щоб пропливти вздовж двох сторін айберга. За словами полярників, товщина деяких його частин може перевищувати 300 метрів.