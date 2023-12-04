Ще один нардеп складає повноваження. У Раді залишається 401 депутат

Позафракційний мажоритарник Дмитро Шпенов написав заяву про складання депутатських повноважень.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Дмитра Шпенова обрали до парламенту у 2019 році як безпартійного самовисуванця за 37 округом (Дніпропетровська область). До цього його обирали до ВРУ в 2012 році від Партії регіонів. Раніше також був депутатом Криворізької міської ради, вів підприємницьку діяльність. Має відзнаку «Заслужений юрист України».

Відтак у Раді залишається 401 депутат. Це рекордно мала кількість народних обранців. Конституційний склад Верховної Ради — 450 народних депутатів. Для прийняття законів потрібна більшість голосів — 2/3 від конституційного складу парламенту, тобто голоси трьохсот депутатів.