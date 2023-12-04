Сили оборони минулої доби ліквідували 770 окупантів. Яка ситуація за напрямками

Минулої доби російські окупанти наступали на всіх напрямках фронту — від Купʼянського до Запорізького. Сили оборони знищили ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» і відбили 68 атак.

Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

В районі Купʼянська біля Синьківки українські військові відбили вісім атак окупантів. У районі Серебрянського лісу під Кремінною — три атаки.

Окупанти наступали і в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки й Кліщіївки на Бахмутському напрямку, оборонці відбили 16 атак.

Військові також успішно відбили 21 атаку противника в районах східніше Новокалинового і Новобахмутівки, а також у районах Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського.

В районах Мар’їнки та Новомихайлівки було відбито вісім атак росіян.

На Запорізькому напрямку українські військові відбили три атаки ворога, який намагався відновити втрачені позиції в районах південніше Роботиного, а також три атаки противника в районі Новопокровки Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Сили оборони від 24 лютого 2022 року до 4 грудня 2023 року ліквідували близько 332 810 російських військових, зокрема 770 за останню добу.