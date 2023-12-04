За ніч оборонці знищили 18 дронів і одну ракету

У ніч на 4 грудня 2023 року рф атакувала Україну 23 ударними БпЛА Shahed 136/131 з Криму, а також керованою авіаційною ракетою X-59 з території окупованої Херсонщини.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Оборонці знищили 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

До відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала в щонайменше девʼяти областях України.