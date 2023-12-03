Сили ППО вночі збили 10 дронів-камікадзе

У ніч на 3 грудня сили ППО знищили 10 ударних дронів Shahed.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Загалом росіяни випустили по Україні 12 ударних дронів типу Shahed та керовану ракету Х-59.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дрони атакували в декілька хвиль, заходили через окуповану Херсонщину в Миколаївську область. Саме на Миколаївщині Повітряні сили знищили більшу частину «шахедів» — решта прямувала в північно-західному напрямку, їх збили в районі Старокостянтинова на Хмельниччині.

Керована авіаційна ракета Х-59 не досягла своєї цілі.