У ПАР зоологи знову виявили золотого крота Де Вінтона. Востаннє його бачили в 1936 році

У Південно-Африканській Республіці знову знайшли сліпого золотого крота, який ковзає по піску. Експерти з дикої природи протягом 87 років вважали, що він вимер.

Про це повідомляє CNN.

Востаннє невловимого крота бачили в 1936 році. Ця тварина розміром із мишу чи хом’яка та з мерехтливою шерстю, що зливається з піском — через це крота дуже важко помітити. Крім того, вони живуть у важкодоступних норах і мають гострий чутливий слух, який виявляє рухи над землею.

JP Le Roux

Рідкісного крота шукали два роки, використовуючи зразки ДНК і собаку-шукача. Зрештою команда природоохоронців і генетиків з Фонду зникаючих диких тварин (EWT) і Університету Преторії успішно знайшли тварину серед піщаних дюн.

У червні 2021 року команда обстежувала 18 кілометрів середовища існування крота на день. Разом із науковцями працював собака на прізвисько Джессі, що розпізнає запахи. Команда зібрала понад 100 зразків ґрунту з місць, де була виявлена активність золотого крота. Потім зібрану ДНК співставили зі зразками генів тварини, що зберігаються в музеї Кейптауну.