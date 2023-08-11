У Туреччині виявили два нові види кротів. Вони виживають за екстремальної температури

У Туреччині зоологи ідентифікували два нові види кротів, що виживають за +50 °C влітку, а також під двометровим снігом взимку. Вони мешкають у горах.

Про це пише The Guardian.

Технологія ДНК підтвердила, що ці тварини біологічно відрізняються від інших представників своєї родини. Нові види назвали Talpa hakkariensis і Talpa davidiana tatvanensis.

Ondokuz Mayıs University/PA

Завдяки цьому відкриттю кількість відомих науці євразійських кротів збільшилася з 16 до 18.

«Сьогодні дуже рідко можна знайти нові види ссавців. У всьому світі ідентифіковано лише близько 6 500 видів ссавців. Для порівняння: відомо близько 400 тисяч видів жуків, [що мешкають] приблизно від 1 до 2 метрів під поверхнею Землі», — розповів професор Девід Білтон з Університету Плімуту.