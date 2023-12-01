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Уряд призначив нового заступника міністра оборони України з питань тилового забезпечення

Автор:
Олександра Опанасенко
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Кабінет міністрів України призначив Віталія Половенка заступником міністра оборони України. У команді Міноборони Половенко сфокусується на питаннях тилового забезпечення.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Пріоритетними напрямами його роботи будуть розробка і запровадження нових стандартів у системі продовольчого й удосконалення системи речового забезпечення, зокрема вчасне і повне тилове забезпечення воїна на фронті.

Міноборони України

  • З 2019 року Віталій Половенко — начальник відділу тилового забезпечення логістики Національного університету оборони України. Учасник бойових дій, кандидат військових наук, має звання полковника.
  • 5 жовтня 2023 року Кабмін призначив трьох заступників міністра оборони. Ними стали Іван Гаврилюк, Станіслав Гайдер і Дмитро Клименков.