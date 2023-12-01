Швейцарія заморозила приблизно $8,81 мільярда російських активів

Швейцарія в межах санкцій заморозила приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків ($8,81 мільярда) фінансових активів, що належать росіянам.
Про це заявили в уряді країни, передає Reuters.
Ця цифра неостаточна. Точніші дані озвучать до кінця другого кварталу 2024 року, коли швейцарські банки звітуватимуть уряду.
Однак заморожені активи становлять лише частину загального багатства росіян у Швейцарії. За оцінками Асоціації швейцарських банкірів, у банках країни зберігається 150 мільярдів франків, що належать росіянам.
Президент Ален Берсе під час останнього візиту в Україну пообіцяв посилити підтримку та обговорив використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги у відбудові України.
Єврокомісія працює над пропозицією, як витратити прибутки, отримані від заморожених російських держактивів, на відбудову України. Швейцарія бере участь в обговоренні, але поки не вирішила, чи підтримає пропозицію.
- Минулого року після того, як Швецарія приєдналася до санкцій Європейського Союзу проти росії, там заморозили 7,5 мільярда франків російських активів.
- Однак нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни, який проголошує, що вона не має права брати участі в збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. 8 березня 2023 року Швейцарія остаточно не підтримала реекспорт боєприпасів в Україну.