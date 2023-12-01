Медіа: В росії на обʼїзді Байкало-Амурської магістралі стався ще один вибух — це другий етап операції СБУ

В російській Бурятії на обʼїзді Байкало-Амурської магістралі стався ще один вибух, за яким може стояти Служба безпеки України.

Як пише Укрінформ із посиланням на джерела, після вибуху в ніч на 30 листопада росіяни почали використовувати обʼїзну колію, яка йде через так званий Чортів міст. Однак її сьогодні, 1 грудня, підірвали — у момент руху потягу по 35-метровому мосту спрацювала закладена під ним вибухівка. Загорілися шість цистерн. Це другий етап спецоперації СБУ для виведенню з ладу залізничної магістралі, якою возять, зокрема, зброю.

Тим часом російський Слідчий комітет почав розслідувати перший вибух у тунелі Байкало-Амурської магістралі, який стався напередодні. Слідчий комітет завів справу за статтею «теракт». Видання «Комерсант» пише, що за даними слідства, в тунелі вибухнув пристрій під цистерною з паливом, яку віз потяг.