Зеленський визнав, що Україна не досягла бажаних результатів за час останнього контрнаступу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу, але він задоволений тим, що ЗСУ не відступають.

Про це президент України заявив в інтервʼю Associated Press, узятому в Харкові 30 листопада й опублікованому 1 грудня.

За словами Зеленського, Україна хотіла отримати швидші результати контрнаступу, але «на жаль, ми не досягли бажаних результатів».

«Ми хотіли отримати швидші результати. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт», — заявив президент.

Зеленський вважає, що причиною цьому, зокрема, стало те, що країна не отримала всієї необхідної зброї від союзників, а обмежена чисельність ЗСУ не дає змоги вести швидкий наступ. Однак це не означає, що Україна має здатися, додав президент.

«Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений, але ми також втрачаємо людей — і цим я не задоволений», — заявив Зеленський.

За словами верховного головнокомандувача, Україні вдавалося поступово досягати територіальних успіхів проти більш озброєного і зміцненого противника.

«Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам. За останні кілька місяців були деякі позитивні висновки. Нам вдалося досягти поступових територіальних успіхів проти більш озброєного та укріпленого противника», — резюмував глава держави.