Зеленський визнав, що Україна не досягла бажаних результатів за час останнього контрнаступу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не досягла бажаних результатів під час літнього контрнаступу, але він задоволений тим, що ЗСУ не відступають.
Про це президент України заявив в інтервʼю Associated Press, узятому в Харкові 30 листопада й опублікованому 1 грудня.
За словами Зеленського, Україна хотіла отримати швидші результати контрнаступу, але «на жаль, ми не досягли бажаних результатів».
«Ми хотіли отримати швидші результати. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт», — заявив президент.
Зеленський вважає, що причиною цьому, зокрема, стало те, що країна не отримала всієї необхідної зброї від союзників, а обмежена чисельність ЗСУ не дає змоги вести швидкий наступ. Однак це не означає, що Україна має здатися, додав президент.
«Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений, але ми також втрачаємо людей — і цим я не задоволений», — заявив Зеленський.
За словами верховного головнокомандувача, Україні вдавалося поступово досягати територіальних успіхів проти більш озброєного і зміцненого противника.
«Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам. За останні кілька місяців були деякі позитивні висновки. Нам вдалося досягти поступових територіальних успіхів проти більш озброєного та укріпленого противника», — резюмував глава держави.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року Кремль розпочав повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків.
- У квітні 2022 року Сили оборони вигнали окупантів з північних областей України, восени деокупували частини Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.
- 5 червня 2023 року в Міноборони України заявили, що на деяких напрямках Сили оборони перейшли до наступальних дій. Пізніше були повідомлення про деокупацію населених пунктів на сході та півдні, зокрема про звільнення Старомайорського президент України Володимир Зеленський поінформував 27 липня.