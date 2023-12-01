Фінляндія припинила прикордонне співробітництво з росією. Першим цей крок зробив Кремль

Уряд Фінляндії розірвав угоду про двостороннє прикордонне співробітництво з росією. Першою припинила цей договір рф — наприкінці жовтня російська сторона надіслала в Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомлення про своє рішення.

Зазначається, що Гельсінкі визнали нечинною постанову про виконання угоди між урядами Фінляндії та рф. Розірвання набуде чинності 24 січня наступного року.

Домовленість, укладена у 2012 році, передбачала розвиток прикордонного співробітництва між країнами.

Тоді сторони домовилися спільно займатися соціально-економічним розвитком прикордонних регіонів, створювати умови для туризму і перевезень, зокрема облаштовувати пункти пропуску на кордонах. Також держави мали допомагати одна одній при виникненні лісових пожеж і надзвичайних ситуацій, попереджати про стихійні лиха і техногенні аварії.