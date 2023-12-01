Джо та Джилл Байден запалили різдвяну ялинку навпроти Білого дому

Президент США Джо Байден разом зі своєю дружиною Джилл засвітили святкову ялинку у Вашингтоні.

Про це пише інформагентство Associated Press.

Американський президент із першою леді взяв участь у щорічній традиції — коли Національну різдвяну ялинку засвічують на Еліпсі, районі, відомому як Президентський парк, що з південного боку Білого дому.

Президент США Джо Байден із дружиною Джилл на церемонії відкриття різдвяної ялинки. Associated Press

Байден привітав американців із Різдвом, і велика ялинка засяяла різнокольоровими святковими вогниками.

Президент сказав, що тема свята в Білому домі — це «диво, магія та радість». Вона відображає суть Різдва, яка, за його словами, в тому, щоби заново відкрити для себе такі втіхи, як знайомі пісні, улюблені рецепти, прояв доброти, а також єднання з родиною, друзями та зі своєю вірою.

Церемонія засвічування ялинки є щорічною святковою традицією Білого дому. Вона супроводжується зворотним відліком і музичними виступами. Цьогорічне дерево — 12-метрова норвезька ялина з Національного лісу Мононгахела, що в Західній Вірджинії.

У вівторок сильний поривчастий вітер повалив ялинку, тож люди сумнівалися, чи дотримають столітню традицію цього року. Однак через кілька годин дерево знову стояло.

Цього тижня принаймні у двох місцях у штаті Вашингтон пропалестинські мітингувальники намагалися зірвати церемонію. Зокрема, користувачі соцмереж і американські ЗМІ повідомляють про протести в центрі Сієтлу та напроти Капітолія. Мітингувальники вимагають припинення вогню в Газі.

Пропалестинські мітингувальники влаштували акцію в центрі Сієтла

Протестувальники намагалися зірвати церемонію напроти Капітолія.