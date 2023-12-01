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Джо та Джилл Байден запалили різдвяну ялинку навпроти Білого дому

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Президент США Джо Байден разом зі своєю дружиною Джилл засвітили святкову ялинку у Вашингтоні.

Про це пише інформагентство Associated Press.

Американський президент із першою леді взяв участь у щорічній традиції — коли Національну різдвяну ялинку засвічують на Еліпсі, районі, відомому як Президентський парк, що з південного боку Білого дому.

Президент США Джо Байден із дружиною Джилл на церемонії відкриття різдвяної ялинки.

Президент США Джо Байден із дружиною Джилл на церемонії відкриття різдвяної ялинки.

Associated Press

Байден привітав американців із Різдвом, і велика ялинка засяяла різнокольоровими святковими вогниками.

Президент сказав, що тема свята в Білому домі — це «диво, магія та радість». Вона відображає суть Різдва, яка, за його словами, в тому, щоби заново відкрити для себе такі втіхи, як знайомі пісні, улюблені рецепти, прояв доброти, а також єднання з родиною, друзями та зі своєю вірою.

Церемонія засвічування ялинки є щорічною святковою традицією Білого дому. Вона супроводжується зворотним відліком і музичними виступами. Цьогорічне дерево — 12-метрова норвезька ялина з Національного лісу Мононгахела, що в Західній Вірджинії.

У вівторок сильний поривчастий вітер повалив ялинку, тож люди сумнівалися, чи дотримають столітню традицію цього року. Однак через кілька годин дерево знову стояло.

Цього тижня принаймні у двох місцях у штаті Вашингтон пропалестинські мітингувальники намагалися зірвати церемонію. Зокрема, користувачі соцмереж і американські ЗМІ повідомляють про протести в центрі Сієтлу та напроти Капітолія. Мітингувальники вимагають припинення вогню в Газі.

Пропалестинські мітингувальники влаштували акцію в центрі Сієтла

Протестувальники намагалися зірвати церемонію напроти Капітолія.