Сили оборони минулої доби ліквідували 1 280 окупантів. Яка ситуація за напрямками

Російські окупанти продовжують наступ у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту, Авдіївки, Марʼїнки, Роботиного та Вербового. За добу на фронті сталося 82 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб.

У напрямку Купʼянська відбили сім атак у районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки. У районі Кремінної — шість атак поблизу Серебрянського лісництва й Торського. Під Бахмутом ворог провалив 24 штурми в районах Богданівки, Андріївки та Кліщіївки.

Одночасно ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі. Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку за підтримкою авіації та зазнають великих втрат, Сили оборони відбили 20 атак у районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного та Первомайського.

Також безуспішними були 10 атак росіян у районах Марʼїнки та Новомихайлівки. У Запорізькій області відбито 11 атак у районі Роботиного та чотири атаки біля Вербового. Українські зʼєднання продовжують наступальну операцію в напрямку Мелітополя. На лівому березі Дніпра на Херсонщині морська піхота утримує плацдарми, артилерія веде контрбатарейну боротьбу та знищує тили загарбників.

Сили оборони від 24 лютого 2022 року до 1 грудня 2023 року ліквідували близько 330 040 російських військових, зокрема 1 280 за останню добу.