Cтудія GSC Game World представила офіційний трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Українська студія GSC Game World представила офіційний трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
Вона вийде в першому кварталі 2024 року. Точну дату розробники поки що не назвивають, але передзамовлення вже доступне.
До гри не матимуть доступу мешканці росії та Білорусі.
- У грудні 2022 року студія GSC Game World показала перший геймплей-трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. За словами розробників, світ у S.T.A.L.K.E.R. 2 буде відкритим. У грі обіцяють масштабний нелінійний сюжет, де рішення гравця впливатимуть на долю персонажів, події та навіть на весь світ Зони відчуження.
- У березні 2023 року росіяни вкрали 30 ГБ даних гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, зламавши Discord-сервер розробника GSC Game World, і тепер шантажують творців. Розробники гри підтвердили хакерську атаку, але на шантаж росіян піддаватися не збираються.