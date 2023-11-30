У США створили дорогу, яка заряджає електромобілі на ходу

Детройт став першим містом у Сполучених Штатах, де встановили бездротову зарядку просто на дорозі — вона може заряджати автомобілі на ходу.
Про це пише New Atlas.
Під дорожним покриттям вбудували індуктивні котушки, що можуть надсилати заряд до приймачів, встановлених під електромобілями, і заряджати акумулятори, коли автівки припарковані або рухаються.
Така інфраструктура потенційно може знизити витрати на виробництво авто та сприяти розповсюдженню електрокарів, адже власники більше не будуть думати, як зарядити свій автомобіль.
У Детройті на 402 метрах дороги встановили індуктивні зарядні котушки від Electreon Wireless. Щоб зарядити машину, на авто має бути приймач Electreon.
- У жовтні країни G7, до якої входять Велика Британія, США, Японія, Німеччина, Канада, Франція та Італія, за результатами дводенної зустрічі міністрів торгівлі домовилися створити більш надійні ланцюги поставок стратегічних мінералів, які використовуються в мікросхемах та електромобілях.