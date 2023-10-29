Країни G7 домовилися створити більш надійні ланцюги поставок компонентів для мікросхем та електромобілів

Країни «Великої сімки» (G7), до якої входять Велика Британія, США, Японія, Німеччина, Канада, Франція та Італія, за результатами дводенної зустрічі міністрів торгівлі домовилися створити більш надійні ланцюги поставок стратегічних мінералів, які використовуються в мікросхемах та електромобілях.

Про це пише Kyodo.

Нові ланцюги і посилення наявних планують за рахунок співпраці з країнами, що розвиваються, багатими на ресурси. Йдеться і про країни Глобального Півдня, які все більше відіграють важливу роль у геополітиці. Насамперед, у G7 хочуть посилити свою економічну безпеку.

Рішення ухвалили на тлі війни росії проти України і досягнень першої в обході санкцій, а також на тлі напруженості між Китаєм і США.

КНР у жовтні 2023 року ввела експортний контроль на графіт у відповідь на рішення США обмежити доступ до новітніх чипів штучного інтелекту. Він почне діяти з 1 грудня. Китай є найбільшим у світі виробником графіту, який використовується в акумуляторах електромобілів, мікрочипах та деяких системах озброєння.