Апарат NASA Odyssey сфотографував горизонт і супутник Марсу

Апарат американського космічного агентства NASA Mars Odyssey, що перебував на орбіті понад 22 роки, сфотографував захоплюючий вид на Марс.

Про це пише Universe Today.

Зображення були зроблені ще у травні, коли орбітальний апарат був за 400 кілометрів від поверхні Червоної планети. Науковці поєднали десять знімків, щоб створити панорамне зображення марсіанського горизонту і супутника Марсу Фобоса.