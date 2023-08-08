NASA виявило, що дні на Марсі стають коротшими

Дані посадкового модуля NASA InSight показали, що марсіанські дні стають коротшими. Науковці поки що не розуміють, чому це відбувається.

Про це пише New Atlas.

Від 2018 року зонд InSight проводив на Марсі наукові експерименти. У 2022 році його сонячні панелі розрядилися і він втратив звʼязок із Землею. Однак астрономи NASA вивчили дані, зібрані апаратом протягом 900 марсіанських днів.

NASA

Дослідники виявили, що обертання Марса пришвидшується, хоча і не сильно — на 4 кутові мілісекунди на рік. Це щороку зменшує марсіанський день на кілька часток мілісекунди.

Чому саме планета пришвидшується — наразі невідомо. Дослідники припускають, що це може відбуватися через переміщення маси, спричинене скупченням льоду на полярних шапках або відтворенням суші після того, як вона була вкрита льодовиками.