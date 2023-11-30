Користувачі YouTube Music можуть згенерувати персональний музичний рейтинг року

Передплатники YouTube Music можуть переглянути власні музичні підсумки року — для цього у програмі на Android або iOS потрібно торкнутися аватара свого профілю у верхньому правому куті, відкрити розділ «Ваш Recap» та натиснути «Отримати Recap».

YouTube Music сформує персоналізовані графіки із загальним часом, який ви витратили на прослуховування пісень і тим, скільки загалом пісень прослухали, добірку пʼяти найпопулярніших музикантів, пісень та альбомів, розбивку за жанрами; а також повідомить, чи входите ви до числа топових слухачів.

На деяких сторінках є кнопки, за допомогою яких можна поділитися звітом.

YouTube Music також публікує перелік пісень, які українці цього тижня слухали найбільше. Рейтинг очолив сингл «Покохай мене» виконавців Chico & Qatoshi та 100лиця. Нині кліп має 2,4 млн переглядів, цей результат відео зібрало за два тижні від дати виходу.

Другою у рейтингу йде пісня «Уночі» виконавця YAKTAK. Тільки на платформі цей кліп переглянули 12 мільйонів разів за три місяці.

Анонімна співачка Klavdia Petrivna посіла третє місце в українському рейтингу. Слухачі уподобали її пісню «Знайди мене». Популярність вона спершу здобула серед користувачів TikTok, де використовувались короткі нарізки її вокалу, а згодом захоплення нею вийшло далеко за межі платформи.

У рейтингу зі ста композицій міститься сім її пісень — це найбільший показник для одного виконавця. Імʼя Клавдія Петрівна — це псевдонім, запозичений у героїні роману «Записки кирпатого Мефістофеля», написаного видатним українським письменником Володимиром Винниченком.

У першу десятку також увійшли виконавці Максим Бородін з піснею «Якби не ти», YAKTAK і KOLA з піснею «Порічка», SKYLERR & Нікіта Кісельов з композицією «Ліфт», гурт «Без обмежень» за виконання пісні «Дим», Анна-Марія Герман та Михайло Хома (DZIDZIO) з піснею «Ліхтарики» також потрапили до рейтингу. Десятку закрили вже згадані виконавці з піснями «Скажи мені» та «Я щаслива». Перелік сотні пісень з рейтингу ви знайдете тут.

Світовий рейтинг опублікований тут, а ось вам скриншот десятки фаворитів.