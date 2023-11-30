Міноборони знайшло мікросхеми із золотом і сріблом у військовій частині на Житомирщині. Їх вартість — понад 65 млн гривень

Міністерство оборони під час аудиту у військовій частині на Житомирщині виявило мікросхеми із вмістом дорогоцінних металів на понад 65 мільйонів гривень.
Під час перевірки у двох гаражах на території військової частини знайшли блоки з орієнтовно 50 тоннами мікросхем, що містять 28 кілограмів золота, 60 кілограмів срібла та 590 грамів металів платинової групи. Ці мікросхеми не перебували на обліку військової частини.
Вартість мікросхем оцінили в 65,66 мільйона гривень, їх поставили на облік.
Обставини, як дорогоцінне майно зникло з обліку і чому зберігалося необлікованим, ще встановлюють. Матеріали внутрішнього аудиту передадуть у правоохоронні органи.
- Раніше Міністерство оборони України знайшло на своїх складах 1,4 кілограма стоматологічного золота вартістю 3,5 мільйона гривень. Тепер відомство планує його передати до Національного банку до кінця року.
- 21 листопада Міністерство оборони перевірило одну з військових частин у Чернігівській області та виявило майже 40 мільйонів гривень збитків. Одне з порушень — безпідставне завищення вартості генераторів, які купили у 2022 році. Збитки від цього сягнули 37,1 мільйона гривень. Командування підрозділу військової частини відшкодувало 1,5 мільйона гривень готівкою, а 200 тисяч гривень віддали майном — 3,1 тисячі літрів дизельного палива та 13 акумуляторів.