Порошенко програв суд проти Зеленського. Справа стосується коментування «плівок Медведчука»

Верховний суд України розглянув апеляцію експрезидента Петра Порошенка, який звинувачував чинного президента Володимира Зеленського в порушенні закону через його коментарі щодо «плівок Медведчука».

Про це йдеться в постанові суду.

Верховний суд уже відмовляв у задоволенні позову, позивач не погодився і подав апеляцію на це рішення до Великої палати Верховного суду.

Велика палата Верховного суду, розглянувши апеляцію, постановила змінити рішення лише в його мотивувальній частині. В іншій частині рішення залишили без змін. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.