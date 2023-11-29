В Україні зʼявився реєстр педофілів. Доступ матимуть школи й садочки

В Україні сформували реєстр засуджених за злочини щодо дітей на сексуальному ґрунті, який має стати запобіжником від контакту зі злочинцями.

Про це пише Офіс генпрокурора.

До електронної бази даних увійшли також і ті, чия судимість за такі злочини знята або погашена. Наразі в реєстр внесли інформацію про всіх кривдників дітей — їх 600.

Там є дані щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його засудили, дані про кримінальне покарання, фактично відбуте покарання та порушення правил адміністративного нагляду.

Доступ до реєстру матимуть, зокрема, директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування. Це дозволить їм убезпечити дітей від контакту зі злочинцями.