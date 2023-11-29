Соціальні стипендії отримуватиме ще одна категорія студентів

З 2024 року студенти закладів фахової передвищої та вищої освіти, які були в російському полоні або були в будь-який інший спосіб позбавлені свободи через війну, зможуть отримувати соціальну стипендію. Також на неї можуть претендувати їхні діти.

Про це пише Мінсоцполітики.

Для того щоб отримати соціальну стипендію, знадобиться виписка з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Для дітей батьків, які були в полоні, треба виписку або копію рішення (протоколу) про встановлення факту позбавлення особистої свободи.

Для дітей учасників бойових дій уряд також спростив перелік документів, на основі яких призначатиметься стипендія. Достатньо буде надати довідку про безпосередню участь у бойових діях, якщо ще немає посвідчення УБД.

Для людей з інвалідністю з дитинства, дітей з інвалідністю, людей, які не мають права на пенсію, і людей з інвалідністю оптимізували отримання соцдопомоги. Якщо паперові документи втрачені, то орган соцзахисту може використати скановану копію виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) або медичного висновка про дитину з інвалідністю.