В Україні загинув російський генерал-майор Володимир Завадський

В Україні 28 листопада загинув російський генерал-майор Володимир Завадський.

Його смерть у «ВКонтакте» підтвердила організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища «Кремль». Завадський був його випускником. До цього, 28 листопада, про його загибель писали російські Z-пабліки та «воєнкори».

Організація причини смерті не вказує, лише називає дату — 28 листопада. За версією російських ресурсів, генерал підірвався на міні. Деякі писали, що його ліквідували в районі села Кринки на лівому березі Херсонщини. Він нібито потрапив під вогонь українського БТР-82А.

У районі цього села українська морська піхота продовжує утримувати позиції та намагається розширити плацдарм.