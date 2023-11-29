У 2024 році культові лондонські кеби можна буде викликати через Uber

Компанія Uber налагоджує співпрацю з культовими чорними таксі в Лондоні — кебами. Водії вже почали реєструватися, а послугу запустять на початку 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Uber.

Uber обіцяє всім новим водіям 0% комісії протягом перших шести місяців.

Однак Reuters пише, що обʼєднання водіїв чорних таксі відхилило пропозицію.

«Ми не зацікавлені заплямувати імʼя культового, всесвітньовідомого лондонського бренду чорних таксі співпрацею з Uber. Це погана безпека і все, що з цим повʼязано», — сказав генеральний секретар Асоціації ліцензованих водіїв таксі Стів Макнамара.

Чорні таксі, також відомі як екіпажі Hackney, є єдиними транспортними засобами Лондону, які можуть підбирати пасажирів на вулиці або на стоянках таксі. Їх також можна забронювати через інші програми.