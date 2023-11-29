На Рівненщині звільнили всіх керівників лісгоспів. Раніше «Ліси України» анонсували масові кадрові чистки

Держпідприємство «Ліси України» звільнило усіх директорів рівненських лісових господарств. Причиною стали «хронічні проблеми» в області.
Про це повідомила пресслужба держпідприємства.
Гендиректор «Лісів України» Юрій Болоховець зазначив, що за допомогою кардинальної зміни керівництва хочуть вирішити «глибокі проблеми» в лісовій галузі. Нових керівників лісових господарств визначать на відкритому кадровому конкурсі.
- 24 листопада гендиректор держпідприємства «Ліси України» Юрій Болоховець анонсував масові звільнення і додав, що протягом року служба безпеки «Лісів України» фіксувала порушення, а також збирала інформацію і проводила службові розслідування.
- Вже 25 листопада посадовця лісового підприємства Полісся викрили на незаконному збагаченні. Ним виявився депутат Рівненської облради і водночас заступник директора регіонального офісу ДП «Ліси України» Віталій Сухович. Під час обшуків у нього вдома, на роботі й у родичів і наближених осіб знайшли гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 150 мільйонів гривень. Також виявили ювелірні вироби, золоті злитки, зброю, три автомобілі: Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E, BMW X5, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами із патронами.