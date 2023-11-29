Нардеп Сергій Лабазюк в день арешту вийшов із СІЗО. Він фігірує у корупційній справі

За народного депутата від групи «За майбутнє» Сергія Лабазюка увечері 28 листопада внесли заставу у розмірі 40 мільйонів 260 тисяч гривень. Вранці того дня ВАКС обрав йому запобіжний захід та відправив у СІЗО на два місяці.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Адвокат Євген Грушовець в коментарі «Бабелю» уточнив, що заставну внесли за нардепа. Хто саме це зробив, не розголошують.

Раніше член групи «За майбутнє» Лабазюк не визнав провини і сказав кореспондентці Радіо Свобода, що гроші планує позичити для застави.

На нардепа поклали низку обовʼязків, зокрема: прибувати за першим викликом; не відлучатися з Києва та Хмельницької області; здати закордонні паспорти та не спілкуватися зі свідками у справі.

За даними слідства, народний депутат у змові з директором акціонерного товариства запропонував міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України й голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України хабар за виділення 1 млрд грн додаткового фінансування робіт, яке виконувало підконтрольне їм зазначене товариство.

Посаду міністра розвитку громад наразі обіймає Олександр Кубраков, а голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури — Мустафа Найєм.

Запропонована сума хабаря мала становити від 3% до 5% від обсягу фінансування.

Після надходження 50 млн грн за підряд із відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України нардеп через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток на суму $150 тисяч. Передання грошей відбулося на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були в китайській скриньці.

Фігурантам оголосили підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років увʼязнення з конфіскацією майна або без неї.