Польський політик Дональд Туск став найвпливовішою людиною Європи 2023 року за версією Politico

Американське видання Politico визнало голову «Громадянської платформи» Дональда Туска найвпливовішою людиною в Європі та назвало його «Вітром змін».

«Протягом двох десятиліть двоє чоловіків вели боротьбу за душу Польщі. У блакитному кутку бореться за демократичне, сучасне, європейське бачення майбутнього Дональд Туск — колишній премʼєр-міністр, який був президентом Європейської ради до того, як повернувся лідером центристської опозиції, а в червоному куті, виділяючи його для традиціоналістів, католицьких консерваторів і націоналістів, Ярослав Качинський — лідер партії «Право і справедливість» (PiS). Кожна людина мала шанс сформувати Польщу на свій лад лише для того, щоб інша повернула стрілку годинника назад. Тепер, після восьми років правління Качинського, країна стоїть на порозі нової ери Туска, і вітер змін знову дме», — написало про польського політика Politico.

Тим часом президент Володимир Зеленський переміг у номінації «Мрійники». Його назвали марафонцем.

«Вінстон Черчилль, Мартін Лютер Кінг — молодший, Нельсон Мандела. Час від часу зʼявляється якийсь лідер і самотужки змінює хід історії не завдяки могутності своєї армії чи економіки, а завдяки силі своїх слів. Таким лідером є президент України Володимир Зеленський», — так описало Politico лідера держави.

При цьому Politico згадує про президентські вибори, які мали відбутися у 2024 році. Їхня перспектива під час війни займає значну частину опису про Зеленського. Також видання пише про процвітання цензури й контролю над телеканалами.

«Щоб провести голосування під час війни, Зеленському, за згоди парламенту, потрібно буде змінити Конституцію України. І ця перспектива порушує серйозні питання про демократичну легітимність: більшість телеканалів країни жорстко контролюються урядом, цензура процвітає, мільйони українців, які втекли від війни, залишаються за кордоном, а десятки тисяч солдатів будуть голосувати в зонах бойових дій. І це без урахування витрат на організацію і забезпечення голосування у воєнний час. Це величезні, а то й нерозвʼязні проблеми — питання в тому, чи зможе Зеленський впоратися із цією задачею і якою ціною», — йдеться у профайлі президента.

У номінації «Мрійники» також є голова Європарламенту Роберта Мецола, російський політик Олексій Навальний і президент Чехії Петр Павел.

У номінації «Руйнівники» перемогла «банкір путіна» Ельвіра Набіулліна — голова Центробанку рф.

«Ельвіра Набіулліна є найкращим технократом, який підтримує військову машину російського президента володимира путіна. Протягом десятиліття, під час якого вона очолює Центральний банк росії, яструбина монетарна політика Набіулліної неодноразово рятувала рубль і утримувала економіку країни на плаву», — написали в Politico, додаючи, що вона зуміла запобігти наслідкам безпрецедентних західних санкцій.

У цій категорії також були премʼєр Угорщини Віктор Орбан і міністер закордонних справ Німеччини Аналена Бербок.

«Діячем» Європи стала премʼєр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Її назвали «Хамелеоном». За думку Politico, вона не виправдала негативних очікувань від неї та «створила значний (хоча й обережний) фан-клуб». У категорії теж присутні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і керівник ОП України Андрій Єрмак.