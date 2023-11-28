Росіяни обстріляли Середину-Буду на Сумщині. Є загиблі, серед них — дитина

Опівдні росіяни обстріляли місто Середина-Буда на Сумщині. Унаслідок артилерійського удару загинули троє людей, зокрема семирічна дівчинка.

Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

Росіяни зруйнували щонайменше пʼять приватних будинків у місті. З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок і двох поранених чоловіків. Крім того, у власному авто поранень зазнали чоловік та його семирічна пасербиця. Згодом дівчинка померла в лікарні.

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За попередніми даними, місто обстріляли з РСЗВ.

Прокуратура розслідує порушення звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).