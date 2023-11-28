Глава МЗС Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ. Причиною стала участь Сергія Лаврова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у Північній Македонії через те, що саміт відвідає глава російського МЗС Сергій Лавров.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Сергій Лавров відвідає міністерській саміт ОБСЄ вперше після початку повномасштабного вторгнення. Для того щоб Лавров зміг прилетіти до країни, Болгарія тимчасово відкрила свій повітряний простір. Це лише посилить кризу, в яку росія загнала ОБСЄ.

«Спільними зусиллями маємо працювати над порятунком ОБСЄ від росії, а не надсиланням сигналів про можливість повернення до форм співробітництва. ... З огляду на це делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ», — заявив речник МЗС Ніколенко.

При цьому Україна готова і надалі працювати з партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зазначив Ніколенко. Україна також подякувала Північній Македонії за пріоритизацію питання протидії російській агресії під час свого головування в ОБСЄ.