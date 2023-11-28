Літаючі таксі Lilium отримали схвалення на експлуатацію в ЄС

Німецька фірма авіатаксі Lilium отримала схвалення регуляторних органів на розробку та експлуатацію своїх електричних транспортних засобів вертикального зльоту та посадки (eVTOL).
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу надало Lilium «Схвалення проєктної організації». Це означає, що тепер компанія матиме право розробляти та експлуатувати свої транспортні засоби.
Схвалення формально підтверджує спроможність фірми розробляти безпечні та якісні літаки. Компанія Lilium намагалася отримати його від ЄС ще з 2017 року.
Транспортні засоби Lilium здебільшого орієнтовані на міжміські поїздки, ніж на перельоти між країнами. Lilium Jet — повністю електричний пристрій вертикального зльоту та посадки, оснащений 36 реактивними двигунами, які дозволяють йому злітати та приземлятися вертикально.
- Lilium — стартап, який розробляє послугу «аеротаксі». Його в 2015 році заснували чотири друга з Мюнхенського технічного університету. Компанія хоче розпочати комерційні польоти до 2025 року. Lilium Jet може долати 300 кілометрів за годину на одній зарядці — це еквівалентно подорожі з Ужгорода до Львова.