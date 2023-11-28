Літаючі таксі Lilium отримали схвалення на експлуатацію в ЄС

Німецька фірма авіатаксі Lilium отримала схвалення регуляторних органів на розробку та експлуатацію своїх електричних транспортних засобів вертикального зльоту та посадки (eVTOL).

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу надало Lilium «Схвалення проєктної організації». Це означає, що тепер компанія матиме право розробляти та експлуатувати свої транспортні засоби.

Схвалення формально підтверджує спроможність фірми розробляти безпечні та якісні літаки. Компанія Lilium намагалася отримати його від ЄС ще з 2017 року.

Транспортні засоби Lilium здебільшого орієнтовані на міжміські поїздки, ніж на перельоти між країнами. Lilium Jet — повністю електричний пристрій вертикального зльоту та посадки, оснащений 36 реактивними двигунами, які дозволяють йому злітати та приземлятися вертикально.