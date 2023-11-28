Географічним назвам Криму можуть повернути історичні найменування кримськотатарською мовою

Географічним назвам у тимчасово окупованому Криму можуть повернути історичні найменування кримськотатарською мовою.

Про це йшлося на засіданні Національної комісії з питань кримськотатарської мови. Зокрема, про її використання для позначення топонімів, які мають тюркське походження, або історичних кримськотатарських найменувань.

Наразі узгоджуються механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки у медіа та наукових працях.

На дорожніх вказівниках та мапах також оновлять найменування. А поки комісія доручила уряду розробити відповідне рішення. Цим питанням будуть опікуватися Мінінфраструктури разом із Мінреінтеграції, Постійним представником президента України в АР Крим, Меджлісом кримськотатарського народу та Інститутом національної памʼяті.