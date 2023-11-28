Словенія відшкодує громадянам штрафи за порушення ковідних обмежень

У Словенії набув чинності закон, згідно з яким держава має відшкодувати громадянам штрафи за порушення обмежень, запроваджених через пандемію коронавірусу.

Про це пише ВВС.

За понад два роки пандемії поліція виписала штрафів на суму майже €6 мільйонів. Але за новим законом, ці гроші необхідно повернути — відшкодування отримають понад 60 тисяч словенців.

Раніше в країні діяли суворі ковідні обмеження — словенцям не дозволяли виїжджати за межі своїх районів, а також діяла нічна комендантська година. Пізніше Конституційний суд скасував усі ці заходи, але до цього часу влада не скасувала покарання, накладені на тих, хто вважався порушником, місцеві активісти вважають виписані штрафи незаконними.

Міністр юстиції Словенії Домініка Шварц Піпан заявила, що відшкодування штрафів допоможе відновити довіру словенців до верховенства права.