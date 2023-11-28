Уперше літак виконає трансатлантичний політ на екологічно чистому паливі. Його заправили олією та кукурудзою

Сьогодні з Лондону до Нью-Йорка вилетить перший літак, який використає лише екологічно чисте паливо для трансатлантичного польоту. Він на 88% заправлений відходами з олії, а на 12% — відходами з кукурудзи.

Про це пише BBC.

Так зване чисте авіаційне паливо (SAF) виготовляють з різної сировини, зокрема з зернових культур, побутових відходів та кулінарної олії.

Політ через Атлантику триватиме понад вісім годин — літак вилетить з Лондону о 13:30 за київським часом, він не буде перевозити пасажирів. Для рейсу такої дальності використають понад 50 тонн екологічного палива.

За оцінками фахівців, на авіацію припадає 2—3% світових викидів вуглецю. Паливо SAF є ключем до скорочення цих викидів, але воно дороге та виготовляється в недостатніх обсягах. Європейські авіакомпанії заявили, що хочуть використовувати 10% SAF до 2030 року, а мета галузі — скоротити викиди вуглецю до нуля до 2050 року.

Авіаційна галузь сподівається, що трансатлантичний рейс компанії Virgin Atlantic приверне увагу урядів до необхідності зробити екологічно чисте паливо більш доступним.