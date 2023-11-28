Google з 1 грудня видалятиме неактивні облікові записи

Уже з 1 грудня Google прочне видаляти облікові записи, які були неактивними упродовж двох років.

Про це пише CNN.

Компанія оголосила про нову політику ще в травні. Вони хочуть запобігти ризикам безпеки: Google пояснила своє рішення тим, що на таких акаунтах зазвичай не змінюють паролі, а також не використовують двоетапну перевірку — це робить їх набагато вразливішими до фішингу, зламу і спаму.

Першими видалять акаунти, які створили, але більше ніколи не використовували. Це стосуватиметься лише особистих облікових записів і не торкатиметься шкіл і підприємств.

Щоб зберегти обліковий запис, потрібно буде увійти в акаунт Google, прочитати електронну пошту, переглянути відео або зробити будь-яку іншу дію.