Коломойський вийшов зі складу власників нафтогазової компанії JKX Oil&Gas

Британська видобувна компанія JKX Oil&Gas Limited, чиї основні активи розташовані в Україні, повідомила про вихід Ігоря Коломойського зі складу її власників.
Ще 4 липня 2023 року компанія ліквідувала фірму Eclairs Group Limited, яка була зареєстрована на Британських Віргінських островах — її акції «перейшли у власність Корони».
«Коломойський, який раніше опосередковано контролював EGL, більше не має жодної прямої чи опосередкованої участі в компанії», – йдеться в повідомленні.
Що це за компанія
JKX Oil&Gas в Україні та росії займається розвідкою та видобуванням вуглеводнів. Підконтрольна їм Полтавська газонафтова компанія є однією з найбільших недержавних нафтогазовидобувних компаній в Україні — вона володіє пʼятьма ліцензіями на видобуток та однією на геологічне вивчення, зокрема на дослідно-промислову експлуатацію.
- У листопаді 2022 року Ігор Коломойський втратив контроль над Укрнафтою й Укртатнафтою, які були ядром енергетичної частини неформальної групи Приват. У 2023 року феросплавні заводи та комбінати Коломойського зупинились, того ж місяця він відмовився від управління корпоративними правами медіагрупи 1+1.
- 2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру в шахрайстві та відмиванні майна. Його заарештували на два місяці із заставою у 509 млн грн. Він не став вносити заставу, а після того, як у СІЗО йому повідомили ще дві підозри, суд збільшив розмір застави до 3,8 млрд грн. Пізніше апеляція зменшила її розмір до 3 млрд грн.