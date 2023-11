Дженніфер Лопес уперше за 10 років випустить музичний альбом та власний фільм

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес 16 лютого 2024 року вперше за десятиліття випустить свій студійний альбом This Is Me... Now. Того ж дня на Amazon Prime Video вийде однойменний фільм, натхненний її музикою, — анонсувала Дженніфер Лопес.

Перший за 10 років студійний альбом відзначає річницю альбому This Is Me... Then, який співачка випустила понад 20 років тому і присвятила своєму партнеру Бену Аффлеку.

Новий альбом написаний та спродюсований Дженніфер Лопес і Роже Чаєдом за участі продюсера Анхеля Лопеса, Джеффа «Gitty» Гітельмана, HitBoy, Tay Keith та INK. Він поєднає R&B, поп і хіп-хоп із вокалом Джей Ло.

Перший сингл із нового альбому, пісня Can’t Get Enough, вийде 10 січня 2024 року.